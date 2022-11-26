Bloomberg: в России готовят указ о запрете на продажу нефти странам, установившим потолок цен

Агентство Bloomberg выяснило, что в Кремле готовятся выпустить указ, запрещающий продажу нефти странам, которые ввели потолок цен. В контракты нельзя будет включать любое упоминание о «потолке цен»‎. Отгрузку запретят и тем странам и компаниям, которые поддержали потолок цен.

Официальных комментариев от Кремля пока не поступило. Однако Владимир Путин в сентябре говорил, что при введении потолка цен Россия не будет поставлять в Европу ни нефть, ни газ, ни другие энергоресурсы, писал РБК.

«Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, и в данным случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять», — говорил Путин.

Запрет на покупку российской нефти в ЕС должен вступить в декабре. Однако пока потолок цен страны ЕС не смогли согласовать: Польша и страны Балтии предлагали цену в 30 долларов за баррель, а США — 40-60 долларов за баррель.

При этом механизм установления потолка цен на нефть в ЕС согласовали 22 ноября, писал Bloomberg. В документ о нефтяном эмбарго добавили 45-дневный переходный период для партий, отгруженных до 5 декабря. Также планируют предоставить 90-дневный переходный период для ввода потолка цен или его изменения.