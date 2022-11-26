Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил о смерти министра Владимира Макея. Агентство БЕЛТА не назвало причины смерти.

Макей родился в Гродненской области. Он отслужил в Советской Армии, а с 1993 года работал в управлении информации и гуманитарного сотрудничества. Потом он перешел в МИД страны, где первый раз проработал до 1996 года. С 1996 по 1999 годы представлял Беларусь в Совете Европы, был советником посла во Франции.

В 2000-2008 годах занимал пост помощника президента Беларуси. Потом до 2012 года возглавлял администрацию президента. На должность министра он перешел в августе 2012 года.

Фото: БЕЛТА.