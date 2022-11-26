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#Новости

Юрия Дмитриева снова отправили в ШИЗО

26.11.2022

Это пятая отправка в ШИЗО подряд

Историка Юрия Дмитриева отправили в ШИЗО 24 ноября на 10 суток. Как сообщили в Telegram-канале о деле историка, поводом на этот раз стало отсутствие именной бирки: администрация ИК-18 в Мордовии посчитала, что это нарушение установленной формы одежды. 

Защита Дмитриева будет обжаловать взыскание.

«Юрий Алексеевич передает, что здоров и чувствует себя хорошо»‎, — добавили в канале. 

Это пятое ШИЗО за осень. Ранее его отправили в изолятор за то что он поздоровался не в уставной форме, не убрал за спину руки, а один раз — потому что на его кровати спала кошка. В один из разов ШИЗО совпал с приездом в колонию вербовщиков ЧВК «Вагнер»‎. 

Юрий Дмитриев — основатель карельского «Мемориала»‎*. Он исследовал урочище Сандармох, где хоронили расстрелянных репрессированных. 

В 2021 году его приговорили к 15 годам колонии. Петрозаводский городской суд признал его виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. «Мемориал»‎* признал Дмитриева политическим заключенным. 


*«Мемориал»‎ российские власти считают «иноагентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда.



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