Юрия Дмитриева снова отправили в ШИЗО

Историка Юрия Дмитриева отправили в ШИЗО 24 ноября на 10 суток. Как сообщили в Telegram-канале о деле историка, поводом на этот раз стало отсутствие именной бирки: администрация ИК-18 в Мордовии посчитала, что это нарушение установленной формы одежды.

Защита Дмитриева будет обжаловать взыскание.

«Юрий Алексеевич передает, что здоров и чувствует себя хорошо»‎, — добавили в канале.

Это пятое ШИЗО за осень. Ранее его отправили в изолятор за то что он поздоровался не в уставной форме, не убрал за спину руки, а один раз — потому что на его кровати спала кошка. В один из разов ШИЗО совпал с приездом в колонию вербовщиков ЧВК «Вагнер»‎.

Юрий Дмитриев — основатель карельского «Мемориала»‎*. Он исследовал урочище Сандармох, где хоронили расстрелянных репрессированных.

В 2021 году его приговорили к 15 годам колонии. Петрозаводский городской суд признал его виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. «Мемориал»‎* признал Дмитриева политическим заключенным.

*«Мемориал»‎ российские власти считают «иноагентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда.