Состоялся четвертый за четыре дня обмен пленными

Минобороны России сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными. Это четвертый обмен за четыре дня. По мнению аналитиков ISW, такая интенсивность обменов должна погасить недовольство критикой со стороны общественности: родные военнослужащих считали, что министерство недостаточно занимается военнопленными.

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что военнослужащих привезут в Москву для лечения и реабилитации.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram сообщил, что в страну вернулись девять военнослужащих и трое гражданских — женщины и мужчина. Мужчину считали пропавшим без вести.

Фото: Андрей Ермак.