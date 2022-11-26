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#Новости

Состоялся четвертый за четыре дня обмен пленными

26.11.2022

В Россию вернулось девять человек, в Украину — 12

Минобороны России сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными. Это четвертый обмен за четыре дня. По мнению аналитиков ISW, такая интенсивность обменов должна погасить недовольство критикой со стороны общественности: родные военнослужащих считали, что министерство недостаточно занимается военнопленными. 

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в министерстве. 

В ведомстве добавили, что военнослужащих привезут в Москву для лечения и реабилитации. 

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram сообщил, что в страну вернулись девять военнослужащих и трое гражданских — женщины и мужчина. Мужчину считали пропавшим без вести. 



Фото:  Андрей Ермак.

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