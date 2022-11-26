ASTRA нашла 10 подвалов, где удерживают отказавшихся воевать мобилизованных

Журналисты ASTRA опубликовали первую фотографию из «тюрьмы»‎ для отказавшихся участвовать в боях мобилизованных в Завитне Бажання Донецкой области. Стало известно также о 10 подвалах, где удерживают отказников.

В Завитне Бажання сейчас содержится около 20 россиян. В подвале нет туалета, мобилизованные не могут помыться несколько недель. Кормят их один раз в день. По словам супруги одного из мобилизованных, люди в подвале не выходят на связь с 22 ноября.

«После того как 6 человек забрали оттуда на работы, так связи и нет. Была попытка звонка от них вчера, но связь оборвалась», — сказала женщина.

Отказавшихся воевать мобилизованных удерживают в подвалах с конца октября. Мужчинам угрожают уголовными делами, расстрелом, пытаясь заставить их снова идти на передовую.

«Тюрьмы»‎ для них организовали в 10 местах в Донецкой и Луганской области, одно из них — для офицеров.

1. Зайцево Луганская область (сейчас содержится до 300 человек, часть из них вывезли в лесополосу).

2. Завитне Бажання, Донецкая область (около 20 человек).

3. Докучаевск, Донецкая область (10 человек).

4. Перевальск, Луганская область (8 человек).

5. Рубежное, Луганская область (неизвестно, есть ли люди сейчас).

6. Кременная, Луганская область (неизвестно, есть ли люди сейчас).

7. Старомлыновка, Донецкая область (неизвестно, есть ли люди сейчас).

8. Старобельск, Луганская область.

9. Голубовка, Луганская область.

10. Брянка, Луганская область.