Токаев: Казахстан будет проводить сбалансированную внешнюю политику

В Казахстане прошла церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева. Он сказал, что планирует проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, пишет РИА Новости.

По словам Токаева, выборы в стране прошли справедливо и открыто. Теперь президента выбирают в стране на один семилетний срок. Токаев отметил, что это даст возможности новому поколению политиков.

Во внешней политике Токаев пообещал руководствоваться национальными интересами. В приоритете — сотрудничество с соседними странами: Россией, Китаем и государствами Центральной Азии. Он также добавил, что Казахстан будет прилагать все усилия для развития сотрудничества с США, Евросоюзом, странами Ближнего Востока, Закавказья и «всеми заинтересованными странами»‎.

Выборы президента Казахстана прошли неделю назад. После изменений в Конституции президент будет избираться на один семилетний срок. Токаева поддержали 81,31% избирателей, но его оппонентами были кандидаты фактически без политического опыта.