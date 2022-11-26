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#Новости

Токаев: Казахстан будет проводить сбалансированную внешнюю политику

26.11.2022

Сегодня состоялась его инаугурация на новый президентский срок

В Казахстане прошла церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева. Он сказал, что планирует проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, пишет РИА Новости.

По словам Токаева, выборы в стране прошли справедливо и открыто. Теперь президента выбирают в стране на один семилетний срок. Токаев отметил, что это даст возможности новому поколению политиков. 

Во внешней политике Токаев пообещал руководствоваться национальными интересами. В приоритете — сотрудничество с соседними странами: Россией, Китаем и государствами Центральной Азии.  Он также добавил, что Казахстан будет прилагать все усилия для развития сотрудничества с США, Евросоюзом, странами Ближнего Востока, Закавказья и «всеми заинтересованными странами»‎.

Выборы президента Казахстана прошли неделю назад. После изменений в Конституции президент будет избираться на один семилетний срок. Токаева поддержали 81,31% избирателей, но его оппонентами были кандидаты фактически без политического опыта. 

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