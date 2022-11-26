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#Новости

МИД Эстонии передал Пригожину ответный «подарок»‎ на кувалду для Европарламента

26.11.2022

В Гаагу отправили наручники

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отправил в Гаагу наручники, где они, по его словам, будут ждать создателя ЧВК «Вагнера»‎ Евгения Пригожина. Пригожин передавал на этой неделе окровавленную кувалду «Вагнера»‎ для депутатов Европарламента. 

Пресс-служба Пригожина отреагировала на послание. 

«Хотя я сомневаюсь, что наручники для меня в Гааге пригодятся, кишка тонка. Мой давнишний друг маэстро Ростропович как-то раз назначил мне встречу у посольского входа в Эрмитаж и спросил, знаю ли я почему вход называется «посольским».  Я предположил: «Потому что через него заходили послы». На что он сказал: «Нет, дружище, отсюда выходили те, кого на х** посылали». Поэтому желающих передать послание приглашаю к нам. У нас в России все входы и выходы — посольские», — опубликовала реакцию Пригожина пресс-служба. 



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