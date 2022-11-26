DW*: Азербайджан отказался от переговоров с Арменией

DW* сообщила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил мирные переговоры с Арменией, которые должны были состояться 7 декабря в Брюсселе. Ему не понравилось, что Никол Пашинян планировал привлечь к переговорам президента Франции Эммануэля Макрона в качестве посредника.

Заявление об отмене встречи Алиев сделал на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика»‎, прошедшей в Баку.

«Встреча должна была состояться в Брюсселе 7 декабря. Однако вчера [помощник] Хикмет Гаджиев сообщил мне, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля. Сообщалось, что премьер-министр Армении может дать согласие на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится»‎, — сказал Алиев.

В своем интервью Макрон критиковал Азербайджан. Алиев считает, что президент Франции обвинил Баку в том, «чего мы не совершали»‎. После этого Франция приняла несколько резолюций, которые Алиев назвал «анти азербайджанскими»‎. Сенаторы требовали немедленного вывода сил Азербайджана с территории Армении и требовали соблюдать режим прекращения огня.

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