У несовершеннолетнего сына Кадырова нашли часы за 1,5 млн долларов

Расследователь ФБК* Олег Емельянов рассказал «Сирене»‎ о часах 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама. По его информации, инкрустированные бриллиантами часы марки Audemars Piquet коллекции Royal Oak стоят почти 1,5 млн долларов.

Ранее у младшего сына Кадырова находили часы за 30 млн рублей. Емельянов отметил, что «это деньги всех жителей Чечни, которые семья Кадыровых и его приближенные просто украли»‎.

«А теперь они их тратят на дорогостоящие часы, модные бренды и люксовые машины. Причем ни местные обычаи, ни религия не мешают им публичить все свое роскошество», — заявил расследователь. .

*ФБК российские власти считают «экстремистской и террористической организацией»‎, ее деятельность запрещена в России.