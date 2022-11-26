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#Новости

У несовершеннолетнего сына Кадырова нашли часы за 1,5 млн долларов

26.11.2022

На них обратил внимание расследователь ФБК* Олег Емельянов

Расследователь ФБК* Олег Емельянов рассказал «Сирене»‎ о часах 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама. По его информации, инкрустированные бриллиантами часы марки Audemars Piquet коллекции Royal Oak стоят почти 1,5 млн долларов. 

Ранее у младшего сына Кадырова находили часы за 30 млн рублей. Емельянов отметил, что «это деньги всех жителей Чечни, которые семья Кадыровых и его приближенные просто украли»‎.

«А теперь они их тратят на дорогостоящие часы, модные бренды и люксовые машины. Причем ни местные обычаи, ни религия не мешают им публичить все свое роскошество», — заявил расследователь. .


*ФБК российские власти считают «экстремистской и террористической организацией»‎, ее деятельность запрещена в России.



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