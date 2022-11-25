Close

#Новости

В реестр «иноагентов»‎ внесли Евгения Ройзмана и несколько журналистов

25.11.2022

Также в списке за сегодня две организации и всего семь человек

Сегодня Минюст пополняет реестр «иноагентов»‎.

Днем в него внесли проект «Город без преград»‎ и «Социальное партнёрство»‎.

Потом в реестре оказалась сахалинская журналистка Любовь Барабашова, сотрудничающая с «Радио.Свобода»*, и трансинициативная группа «Т-действие»‎. 

Последними пополнили список «физлиц-иноагентов»‎ политик Евгений Ройзман, адвокат Илья Новиков, ведущая «Дождя»* Анна Монгайт, журналистка, глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова, координатор движения «Голос»* в Перми Виталий Ковин и экс-сотрудник штаба Навального* Федор Телин. 


*«Дождь», «Голос»‎ и «Радио.Свобода»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 

*Штабы Навального в России объявлены «экстремистскими» и запрещены.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.