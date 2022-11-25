В реестр «иноагентов»‎ внесли Евгения Ройзмана и несколько журналистов

Сегодня Минюст пополняет реестр «иноагентов».
Днем в него внесли проект «Город без преград» и «Социальное партнёрство».
Потом в реестре оказалась сахалинская журналистка Любовь Барабашова, сотрудничающая с «Радио.Свобода»*, и трансинициативная группа «Т-действие».
Последними пополнили список «физлиц-иноагентов» политик Евгений Ройзман, адвокат Илья Новиков, ведущая «Дождя»* Анна Монгайт, журналистка, глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова, координатор движения «Голос»* в Перми Виталий Ковин и экс-сотрудник штаба Навального* Федор Телин.
*«Дождь», «Голос» и «Радио.Свобода» Минюст России считает «иностранными агентами».
*Штабы Навального в России объявлены «экстремистскими» и запрещены.