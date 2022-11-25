275-й день боев: главное

ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили имена 326 погибших мобилизованных. 290 из них погибли в зоне боевых действий, 35 человек умерли в России. Самой частой причиной смерти были проблемы с сердцем, несчастные случаи или злоупотребление алкоголем. На 25 ноября подтверждена информация о 9311 солдатах и офицерах, погибших в Украине. Однако в случае с мобилизованными потери могут быть не точными, как и с подтверждением погибших военных: в сообщениях о смерти не указывают статус погибшего: не всегда известно, был ли он контрактником, добровольцем или резервистом.

По оценкам «Важных историй»* власти РФ планируют весной новое наступление в Украине и готовятся к потерям до 100 тыс. человек в боях против ВСУ.

«К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками», — сказал собеседник издания.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает, что видео с дополнительным расстрелом российских военнопленных подлинное. На записи видно «очевидную капитуляцию российских войск или вооруженных групп, связанных с Россией», «открывшего огонь по украинским военным мужчину» и впоследствии «около 12 трупов российских солдат». Он призвал расследовать инцидент, а также установить и наказать виновных.

Владимир Путин встретился с матерями в Ново-Огарево. Он сказал, что их сыновья — герои. Однако в «Совете матерей и жен»‎, сформированном после начала мобилизации и состоящем из родных мобилизованных и срочников, заявили, что ни одну из участниц движения не пригласили на эту встречу. По их мнению, с Путиным встретились «карманные матери». Это частично подтвердил журналисты «Можем объяснить». Они идентифицировали московскую чиновницу и депутата-единоросса Ольгу Бельцеву, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлию Белову, члена Общественной палаты Орехово-Зуева Марину Мигунову, начальницу отдела по делам семьи, молодежи и спорта Каа-Хемского района Тывы Ирину Тас-оол, режиссера «православного» кино Олесю Шигину, а также Надежду Узуново, которая состоит в «Боевом братстве» Усть-Абаканского района Хакасии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг возможную «мобилизацию страны»‎, которую Путин мог бы объявить в послании Федеральному собранию. Дату послания пока не определили. Песков точно также опровергал «частичную мобилизацию»‎ в стране.

The Guardian опубликовал интервью с секретарём Совбеза Украины Алексеем Даниловым. По его информации, в Крыму убиты иранские инструкторы, которые обучали россиян использовать беспилотники. Их ликвидировали ВСУ.

Россия отрицает покупку иранских дронов. Однако Иран подтвердил продажу, правда до того, как начались бои в Украине. Британская разведка писала, что иранские дроны, вероятно, уже почти закончились у российских военных: их использовали для массированных атак по Украине.

Данилов сказал, что иранские инструкторы «находились на нашей территории».

«Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить», — сказал Данилов.

Reuters пишет, что в Украине пропали без вести более 15 тыс. человек. Такую цифру назвал официальный представитель Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Мэтью Холлидей. По его словам, неясно, сколько людей было насильственно перемещены, содержатся под стражей в России, живы и разлучены со своими семьями, а возможно умерли и похоронены в братских могилах. Число в 15 тыс. пропавших без вести — это консервативные оценки, подчеркивает Холлидей.

Разведка Британии пишет, что у мобилизованных россиян общие проблемы. Их развертывание часто характеризуется путаницей, неадекватной подготовкой и плохим снаряжением, а также выполнением боевых задач с большим истощением. Большинство мобилизованных резервистов служили ранее, и многочисленные примеры свидетельствуют о том, что состояние их здоровья не будет должным образом проверено, и многие из них вынуждены служить с серьезными хроническими заболеваниями. Мобилизованные резервисты, скорее всего, понесли особенно тяжелые потери после того, как были вынуждены рыть окопы под артиллерийским огнем вокруг города Сватово Луганской области. В Донецкой области резервисты понесли большие потери во время атак на Бахмут. Кремль, вероятно, будет обеспокоен тем, что все большее число семей резервистов готовы к аресту, протестуя против условий, в которых служат их родственники.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.