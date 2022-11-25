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ВВС подтвердила смерть 326 мобилизованных

25.11.2022

В Украине погибли 290 человек

ВВС совместно с «Медиазоной»‎* подтвердили имена 326 погибших мобилизованных. 290 из них погибли в зоне боевых действий. 

По данным журналистов 35 человек умерли в России. Самой частой причиной называли проблемы с сердцем, несчастные случаи или злоупотребление алкоголем.

Как и в случае с именами погибших военных, журналисты подчеркивают, что реальные потери могут быть выше, поскольку во многих сообщениях не указывается статус солдат. Из-за этого в некоторых случаях нельзя понять, был ли мужчина контрактником, добровольцем или мобилизованным.

ВВС также отмечает, что на 25 ноября подтверждена информация о 9311 солдатах и офицерах, погибших в Украине.


*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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