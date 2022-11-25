Экс-сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук подтвердил, что является создаетелем «Рыбаря»

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук в эфире RTVI подтвердил, что является создателем пропагандистского военного Telegram-канала «Рыбарь» с аудиторией в 1,1 млн человек. Ранее об этом сообщали журналисты The Bell.

«Я действительно являюсь основателем, как я его называю, проекта „Рыбарь“ <…> Действительно, я бывший сотрудник пресс-службы Министерства обороны, Департамента информации и массовых коммуникаций. Тот опыт, который я получил в рамках работы в Вооруженных силах, я капитализировал для того, чтобы заниматься своей собственной информационной деятельностью», — рассказал он.

Журналисты The Bell сообщили, что создателем Telegram-канала «Рыбарь» является 31-летний экс-сотрудник пресс-службы Минобороны, уроженец Владивостока Михаил Звинчук. По данным авторов расследования, первое время он вел канал сам, но потом стал сотрудничать со связаннойй с Евгением Пригожиным РИА «ФАН»‎.



