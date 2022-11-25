В ООН подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных в Макеевке

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк озвучил предварительные результаты анализа роликов с убийством российских военнопленных в Макеевке. В организации пришли к выводу, что видеозаписи подлинные.

Тюрк отметил, что на видеозаписи видно «очевидную капитуляцию российских войск или вооруженных групп, связанных с Россией», «открывшего огонь по украинским военным мужчину» и впоследствии «около 12 трупов российских солдат». Он призвал расследовать инцидент, а также установить и наказать виновных.

Речь идет о роликах, на которых, предположительно, запечатлена внесудебная казнь над российскими военными в Макеевке в ЛНР. На первом вооруженные люди в военной форме с желтыми повязками укладывают пленных на землю, после чего звучат выстрелы. На этом видео обрывается. На втором видео видны тела 12 погибших человек, которые лежат на земле в том же месте и в тех же позах.

Журналисты The New York Times подтвердили подлинность видео, на котором убивают российских военнопленных. Минобороны России настаивает, что их расстреляли солдаты ВСУ. Киев утверждает, что убитые имитировали сдачу в плен, совершив тем самым вероломство. По данному факту в Украине возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).