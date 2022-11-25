«Важные истории»*: к лету потери среди мобилизованных составят до 100 тысяч человек

«Важные истории»* со ссылкой на источники в Генштабе и ФСБ сообщили, что власти РФ планируют весной новое наступление в Украине и готовятся к потерям до 100 тысяч человек в боях против ВСУ. В издании отметили, что собеседники никак друг с другом не связаны.

По словам источника «Важных историй»* в ФСБ, Путин объявил мобилизацию, чтобы стабилизировать фронт и выиграть время до весны. С наступлениям тепла он намерен начать новое наступление. При этом политическая и военная верхушка России понимает, что такой план сопряжен с большими потерями.

«К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками», — сказал собеседник издания.

Информацию об этом подтвердил источник, близкий к Генштабу РФ. Он сообщил, что задача мобилизации — «уплотнить и закрепить линию фронта». По его словам, до призыва у российской армии не хватало людей на второй линии обороны — теперь пустующие места, которые растягивались на 20 километров, заполняют мобилизованными. Потери Путин намерен восполнить 120-ю тысячами срочников — они отправятся в зону боевых действий весной.

*«Важные истории» признаны «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».