Минюст РФ признал СМИ-иноагентом проект «Город без преград»* журналиста Искэндэра Ясавеева*

Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента», организацию «Город без преград»*. Ее учредителем является колумнист «Идель.Реалий»* Искэндэр Ясавеев*, также ранее признанный «иностранным агентом». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 25 ноября 2022 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Город без преград», — говорится в сообщении.

Проект «Город без преград»* занимается созданием доступной среды в Казани. Ее учредитель — журналист «Идель.Реалий»* Искэндэр Ясавеев был включен в реестр «иностранных агентов» 7 октября.

*«Город без преград», «Идель.Реалии» и Искэндэр Ясавеев признаны «иностранными агентами».

