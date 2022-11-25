Путин поручил оцифровать данные всех военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого «государственного информационного ресурса» с данными граждан, состоящих на воинском учете. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин указом поручил оцифровать базы данных всех военкоматов страны и интегрировать в нее информацию о гражданах из налоговой, Минздрава, МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, Минобрнауки, Минсельхоза, Минпросвещения, Минспорта, ЦИК и Пенсионного фонда. Ресурс, содержащий информацию о срочниках, контрактниках и резервистах, должен заработать к 1 апреля 2024 года.



