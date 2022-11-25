МИД ФРГ созвал совещание по содействию в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок созвала совещание по вопросам восстановления энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы. Об этом сообщает Bild.

Заседание состоится на следующей неделе на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Ожидается, что участники G7 будут присутствовать в расширенном составе. Бербок предлагает обсудить защиту украинских городов от российских ракетных ударов, а также помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

По данным Reuters, Германия закупила почти 2,5 тысячи генераторов для помощи Украине, часть из них уже доставлена в Киев. Также власти ФРГ намерены отправить в Украину гуманитарную помощь в виде одеял, топлива и продовольствия.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times обратился к странам Запада с просьбой нарастить поставки средств ПВО, дизельного топлива и газа. По его оценкам, российские ракетные удары оставили без света 80% территории страны.

В Минэнерго Украины сегодня сообщили, что подача электроэнергии восстановлена у 70% потребителей. В первую очередь электроснабжение восстановлено на объектах критической инфраструктуры во всех областях страны.