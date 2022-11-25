Юлия Цветкова* покинула Россию вместе с матерью

Художница и ЛГБТК-активистка Юлия Цветкова*, которая больше двух лет находилась под следствием по уголовному делу о распространении порнографии, покинула Россию вместе со своей матерью. Об этом сообщается в Telegram-канале группы поддержки активистки.

22 ноября Хабаровский краевой суд полностью оправдал художницу. Ее обвиняли в распространении порнографии из-за публикаций бодипозитивных иллюстраций в ВК-сообществе «Монологи вагины». Заявление на активистку написал известный противник ЛГБТ-сообщества Тимур Булатов.

Следствие длилось больше двух лет — первые четыре месяца она провела под домашним арестом, а все остальное время — под подпиской о невыезде. После утверждения оправдательного приговора, вынесенного в июле Центральным районным судом в Комсомольске-на-Амуре, художница решила покинуть Россию вместе с матерью.

*Юлию Цветкову Минюст РФ считает «иностранным агентом».