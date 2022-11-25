Меркель призналась, что вторжение Путина в Украину не стало для нее неожиданностью

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что в конце своего срока больше не могла влиять на президента РФ Владимира Путина, и российское вторжение в Украину не стало для нее неожиданностью. Об этом она рассказала в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Я бы хотела, чтобы после моего ухода наступило более мирное время, потому что я много занималась Украиной. Но это не стало неожиданностью. Минские соглашения были разорваны», — сказала Меркель.

Меркель призналась, что летом 2021 года после встречи президентов США и РФ она вместе с французским лидером Эмманюэлем Макроном планировала создать отдельный европейский формат переговоров, однако некоторые политики выступили против этой инициативы. Экс-канцлер ФРГ сказала, что у нее «не было сил настаивать, потому что все знали, что осенью она уйдет». Политик ясно почувствовала, что «ее время прошло», в том числе при последнем визите в Москву.

«Ощущение было очень четким: «С точки зрения политики власти, с вами покончено». Для Путина важна только сила», — так она описала свои ощущения изданию.

При этом Меркель подчеркнула, что если бы в сентябре она еще раз заняла пост главы немецкого правительства, то продолжила бы убеждать своих коллег в необходимости нового формата переговоров.

Интервью с Меркель было опубликовано вчера, а сегодня журнал Focus опубликовал беседу с действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава правительства Германии заявил, что не имеет проблемы коммуникации с президентом России Владимиром Путиным, а потому потребности во вмешательстве со стороны Меркель нет.