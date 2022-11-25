Путин провел встречу с матерями военных в Ново-Огарево

UPD: Журналисты «Можем объяснить» идентифицировали некоторых участниц встречи Путина с матерями мобилизованных. Так, в Ново-Ограево были приглашены московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта Каа-Хемского района Тывы Ирина Тас-оол, режиссер «православного» кино Олеся Шигина, а также Надежда Узунова, которая состоит в «Боевом братстве» Усть-Абаканского района Хакасии.

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Президент России Владимир Путин в преддверии Дня матери встретился в Ново-Огарево с матерями «участников СВО». Фрагмент видео с этой встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

«Прекрасно понимаю, что для вас, как и для многих женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, отношение к этому [празднику] не то чтобы праздничное, а скорее всего, связано с чувством тревоги и заботы в мыслях о том, что с вашими мальчиками», — сказал Путин.

Путин добавил, в Кремле разделяют боль утраты с теми, кто потерял в Украине своих детей и пообещал сделать все, чтобы семьи погибших «чувствовали поддержку и плечо». Он также заявил, что якобы лично говорит по телефону с участниками боевых действий и удивляется «настроением» своих собеседников и их «отношением к делу» .

«Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Оправдано», — сказал Путин.

Тем временем в Совете матерей и жен, сформированном после начала мобилизации и состоящем из родных мобилизованных и срочников, заявили, что ни одну из участниц движения не пригласили на эту встречу. Активистка Совета Ольга Цуканова заявила, что с Путиным встретились «карманные матери». Участницы Комитета солдатских материей также не были приглашены в Ново-Огарево.