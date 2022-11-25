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Forbes: Россия за девять месяцев потратила четверть годового бюджета на боевые действия в Украине

25.11.2022

По данным издания, сумма расходов составляет 82 миллиарда долларов

Россия потратила четверть своего годового бюджета на агрессию против Украины, подсчитала украинская редакция журнала Forbes. Так, за девять месяцев расходы государства на боевые действия достигли отметки в 82 миллиарда долларов.

В указанную сумму входят расходы, необходимые для ведения военной агрессии против Украины без учета стабильных расходов на оборону и потерь экономики в результате санкций. По данным издания, на сегодняшний день эта сумма составляет 82 миллиарда долларов — то есть четверть от бюджетных расходов государства в 2021 году, сумма которых составила 340 миллиардов долларов. 

В Forbes отметили, что собственные ресурсы России для обеспечения военных нужд уже иссякают. Это связано в том числе со снижением доходов от экспорта нефти и газа в связи с санкциями и прекращением поставок через «Северный поток».



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