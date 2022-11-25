Forbes: Россия за девять месяцев потратила четверть годового бюджета на боевые действия в Украине

Россия потратила четверть своего годового бюджета на агрессию против Украины, подсчитала украинская редакция журнала Forbes. Так, за девять месяцев расходы государства на боевые действия достигли отметки в 82 миллиарда долларов.

В указанную сумму входят расходы, необходимые для ведения военной агрессии против Украины без учета стабильных расходов на оборону и потерь экономики в результате санкций. По данным издания, на сегодняшний день эта сумма составляет 82 миллиарда долларов — то есть четверть от бюджетных расходов государства в 2021 году, сумма которых составила 340 миллиардов долларов.

В Forbes отметили, что собственные ресурсы России для обеспечения военных нужд уже иссякают. Это связано в том числе со снижением доходов от экспорта нефти и газа в связи с санкциями и прекращением поставок через «Северный поток».







