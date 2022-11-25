Макаревич стал первым, кого признали иноагентом из-за «иностранного влияния»

Лидер российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич стал первым, кого Минюст включил в реестр «иностранных агентов» не за иностранное финансирование, а по причине «иностранного влияния». Об этом РБК сообщил адвокат музыканта Александр Передрук.

Как указывает Передрук, основанием для признания Макаревича «иностранным агентом» стали его высказывания о ситуации в Украине в интервью иностранным СМИ, в том числе украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который был внесен в российский реестр экстремистов и террористов. При этом музыкант провел с журналистом беседу до того, как его включили в соответствующий список, указал защитник.

«Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали «иностранным влиянием» — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», — сказал адвокат. В чем именно заключалось воздействие, адвокату не объяснили.