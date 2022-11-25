Чичваркин: Фридман и Тиньков могут примкнуть к предпринимателям, поддерживающим антивоенное сопротивление

Бизнесмены Михаил Фридман и Олег Тиньков могут примкнуть к лагерю предпринимателей, поддерживающих антивоенное сопротивление. Так сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин прокомментировал «Можем объяснить» призывы Z-патриотов отбирать собственность у покинувших Россию миллиардеров.

«Есть влиятельные и состоятельные люди, которые сколотили свое состояние благодаря влиянию Путина, такие как Тимченко и Ротенберги, кооператив "Озеро"», Ковальчуки. А есть бывшие олигархи, потому что не имеют политической силы, которые сделали деньги вопреки Путину. Я считаю «Альфу» и Тинькова именно такими людьми. Они сделали деньги вопреки Путину», — сказал миллиардер в разговоре с изданием.

Живущий в Лондоне Чичваркин отметил, что если у таких бизнесменов, как Фридман и Тиньков, отберут российские активы, то им уже будет нечего терять и они смогут финансово поддержать тех, кто выступает против боевых действий в Украине и борется с путинским режимом.

После российского вторжения в Украину Тиньков выступил с резкой критикой в адрес властей РФ, продал российские активы в TCS Group (материнская компания Тинькофф-банка и «Тинькофф Страхования»), а также объявил об отказе от российского гражданства. При этом Фридман, покинувший совет директоров Альфа-банка после введения санкций, происходящие события комментирует осторожно.

Чичваркин выразил уверенность, что позиция бизнесменов, покинувших Россию в связи с российской агрессией, в ближайшее время станет боле внятной. Он заявил, что «в какой-то момент все еще больше поляризуется, и весь мир разделится на своих и чужих», и этих людей он видит как своих.