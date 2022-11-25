The Bell: Путин одобрил предложенную Кудриным реструктуризацию «Яндекса»

Журналисты The Bell сообщили, что Владимир Путин одобрил схему раздела активов «Яндекса», которую предложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Встречу они провели в ночь с четверга на пятницу.

Об итогах встречи рассказали два источника. На ней окончательно согласован переход Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс».

Кудрин в компании будет руководить новой управляющей структурой. В нее включат также действующий менеджмент «Яндекса». Они будут контролировать принятие решений по всем ключевым вопросам.

У российского «Яндекса» появится нова материнская компания, скорее всего российская. Голландская Yandex N.V. получит лицензии на развитие беспилотников, облачных сервисов, Яндекс.Практикума и Толоки. Их передадут основателю «Яндекса» Аркадию Воложу.

Котрольный пакет голосов, принадлежащий сейчас Воложу и менеджменту, после реорганизации перейдет Кудрину и оставшимся в России менеджерам.

В число акционеров войдут структуры Владимира Потанина. Компании Романа Абрамовича и ВТБ останутся совладельцами.

Кудрин в обмен на свои услуги по согласованию всей схемы в Кремле поэтапно получит около 5% акций «Яндекса».

В «Яндексе» после начала боев в Украине начались конфликты между уехавшей и оставшейся частью менеджмента. Кудрин — давний соратник Путина, который теперь станет стержнем всей новой схемы управления. Он также гарантирует, что «Яндекс» с его технологиями не утечет за рубеж. Для компании его управление означает то, что она не станет очередным «Ростехом» или «Ростелекомом».