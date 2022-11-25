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#Новости

В Швеции отпустили одного из двух задержанных россиян

25.11.2022

Сообщалось, что задержанные супруги могут быть причастны к ГРУ

«Настоящее время»‎* рассказало, что прокуратура Швеции отпустила одного из двух задержанных россиян. Второй человек пока остается под стражей. 

Задержание прошло 22 ноября. Центр «Досье»‎* считает, что задержанные супруги Скворцовы могут работать на ГРУ. Одного из супругов шведские власти подозревают в шпионаже, второго — в пособничестве. 

Также сообщалось, что возможно Скворцовы собирали сведения о двух странах — но какая вторая страна, не называется. 

Подозрение в том, что они могли работать на радиоэлектронную разведку ГРУ появилось из-за того, что оба супруга имеют образование в области электроники. 


*«Настоящее время»‎ Минюст России считают «иностранным агентом»‎.

*Центр «Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.



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