В Швеции отпустили одного из двух задержанных россиян

«Настоящее время»* рассказало, что прокуратура Швеции отпустила одного из двух задержанных россиян. Второй человек пока остается под стражей.
Задержание прошло 22 ноября. Центр «Досье»* считает, что задержанные супруги Скворцовы могут работать на ГРУ. Одного из супругов шведские власти подозревают в шпионаже, второго — в пособничестве.
Также сообщалось, что возможно Скворцовы собирали сведения о двух странах — но какая вторая страна, не называется.
Подозрение в том, что они могли работать на радиоэлектронную разведку ГРУ появилось из-за того, что оба супруга имеют образование в области электроники.
*«Настоящее время» Минюст России считают «иностранным агентом».
*Центр «Досье» российские власти считают «нежелательной организацией».