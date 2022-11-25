В Швеции отпустили одного из двух задержанных россиян

«Настоящее время»‎* рассказало, что прокуратура Швеции отпустила одного из двух задержанных россиян. Второй человек пока остается под стражей.

Задержание прошло 22 ноября. Центр «Досье»‎* считает, что задержанные супруги Скворцовы могут работать на ГРУ. Одного из супругов шведские власти подозревают в шпионаже, второго — в пособничестве.

Также сообщалось, что возможно Скворцовы собирали сведения о двух странах — но какая вторая страна, не называется.

Подозрение в том, что они могли работать на радиоэлектронную разведку ГРУ появилось из-за того, что оба супруга имеют образование в области электроники.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считают «иностранным агентом»‎.

*Центр «Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.