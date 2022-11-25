The Guardian: в Крыму ВСУ убили иранских инструкторов по дронам

The Guardian опубликовали интервью с секретарём Совбеза Украины Алексеем Даниловым. По его информации, в Крыму убиты иранские инструкторы, которые обучали россиян использовать беспилотники. Убийства совершили ВСУ.



Россия отрицает покупку иранских дронов. Однако Иран подтвердил продажу, правда до того, как начались бом в Украине. Британская разведка писала, что иранские дроны, вероятно, уже почти закончились у российских военных: их использовали для массированных атак по Украине.

Данилов сказал, что иранские инструкторы «находились на нашей территории».

«Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить», - сказал Данилов.

