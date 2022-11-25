Пятерых человек, задержанных в «Открытом пространстве»‎, избили силовики

Одна из задержанных вчера в «Открытом пространстве»‎ рассказала ОВД-Инфо*, что ее и четверых парней избили вчера силовики.

Полиция избила их в отделе полиции по Басманному району, куда доставили вчера людей со встречи. Девушку били, пока она лежала на полу, парней били дубинками, книгой. Еще одного избили ногами и кинули на стул.

Девушка назвала имя одного из избитых парней — Кирилл. Больше ей ничего не известно. У Кирилла силовики нашли аварийный молоток и травматический пистолет — но на оружие у него было разрешение.

SOTA рассказала, что полицейские таскали за волосы их журналистку Ксению Тамурку: она отказывалась разблокировать телефон. Силовики требовали разблокировку, чтобы она удалила записи обыска.

По данным SOTA, среди задержанных вчера было и двое детей до 14 лет.

В канале «Открытого пространства»‎ сообщили, что сейчас все задержанные отпущены из отдела полиции. У них взяли объяснительные, но по какому делу они проходят и в каком качестве, никому не объяснили.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».