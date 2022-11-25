Суд отклонил иск Андрея Макаревича* о признании «иноагентом»‎

Сегодня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта Андрея Макаревича*. Он оспаривал решение Минюста о включении в реестр «иноагентов»‎.

«Суд отклонил в полном объеме исковые требования Макаревича А.В. к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов»‎, — сказали ТАСС в суде.

Андрей Макаревич неоднократно высказывался против военных действий в Украине и критиковал режим Путина. Он покинул Россию, сейчас Макаревич находится в Израиле. В реестр «иноагентов»‎ Минюст включил его 2 сентября.

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*Андрея Макаревича и DW Минюст России считает «иностранными агентами»‎.