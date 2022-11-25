Книги «иноагентов»‎ упакуют в черную непрозрачную пленку

SOTA пишет, что с 1 декабря по новым правилам для «иноагентов»‎ книги писателей с таким статусом издатели должны будут паковать в непрозрачную черную пленку.

Правда, пока, по словам гендиректора типографии «Парето-Принт» Павла Арсеньева, с пленкой есть проблемы.

«О, новый, чудный мир! Нам сегодня от одного из наших издательств-клиентов поступил неожиданный вопрос — а вы можете книжку поэкземплярно упаковать в черную непрозрачную пленку. Мы — зачем? Издательство — с 1 декабря мы обязаны так упаковывать все книги наших авторов-иноагентов. Пошли искать пленку»‎, — написал Арсеньев.