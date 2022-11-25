«Медуза»*: из Кремля уйдет глава АП по обеспечению дел Госсовета Харичев

«Медуза»‎* сообщила, что из Кремля «по состоянию здоровья»‎ уйдет близкий соратник Сергея Кириенко, глава управления АП по обеспечению дел Госсовета Александр Харичев. Он должен был курировать президентскую кампанию в 2024 году.

Харичев курировал российские выборы, в том числе президентскую кампанию 2018 года, голосование по поправкам в Конституцию 2020-м, выборы в Госдуму в 2021-м году. Он занимался и «проблемными»‎ региональными компаниями: в Приморском крае и в Санкт-Петербурге в 2019 году. Именно при нем помимо вбросов в фальсификациях начали активно использовать корпоративную мобилизацию. Проводил он и «референдумы»‎ в украинских регионах.

На его отставке настаивают силовики: они были недовольны проведением голосования в Украине и тратами на него.

«Пока [Харичев и другие сотрудники АП] занимались внутренними выборами, силовики в эти дела особо не лезли: проводят и проводят. На референдумах все варились в одном котле: чиновники АП, политтехнологи, «конторские»‎ [сотрудники ФСБ], военные. Силовики малость ****** [удивились] от того, как на кампаниях тратятся деньги. Пошли жалобы, требования разобраться», — объяснил источник, уточнив, в частности, что силовиков «поразили масштабы трат».

Отставка Харичева намечена на ближайшее время. Официальной причиной называют «состояние здоровья», которое «надо поправить после нескольких лет нервной работы».

Заменить Харичева может его нынешний заместитель Борис Рапопорт или глава департамента «Росатома» по работе с регионами Андрей Полосин. Именно на его должности работал в «Росатоме»‎ сам Харичев.

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».