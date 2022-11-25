Губернатор Иркутской области считает, что солдаты «принадлежат государству»‎

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел церемонию награждения матерей погибших в Украине солдат. Он сказал, что военные уже не принадлежат семье, а принадлежат государству.

«Когда я поступал в военное училище, моя мама сказала замечательную фразу: «Ты сегодня принадлежишь уже не мне, ты принадлежишь государству, Родине»‎... Ты становишься государственным человеком. Вот эта мысль с 18 лет меня всё время сопровождает»‎, — сказал Кобзев.

Он говорил также о том, что погибшие участвовали в «спецоперации»‎ «в интересах нашей родины и всех нас»‎. Женщины, по его словам, смогли воспитать своих сыновей в духе патриотизма и любви к родине.

Всего он наградил 28 матерей медалями «Матери защитника Отечества»‎. Среди погибших Бельков Алексей, Богданов Александр, Борисевич Илья, Брагин Сергей, Ветров Роман, Гаврилов Никита, Гарбузов Иван, Докукин Олег, Долматов Владимир, Дьяконов Эдуард, Золотухин Сергей, Зуев Сергей, Кабаков Александр, Кожокарь Николай, Ковпак Павел, Кокарев Юрий, Котов Александр, Кузнецов Дмитрий, Панкин Даниил, Полетаев Степан, Попов Дмитрий, Рютин Илья, Сериков Евгений, Скрипинский Илья, Солонков Андрей, Тутунарь Александр, Хананов Артур, Шумицкий Николай.