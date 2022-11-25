США убедили Польшу не передавать Украине Миг-29

Журналисты The Spectator сообщили, что США по просьбе Китая удалось убедить Польшу не передавать Украине истребители МиГ-29. В Пекине опасались эскалации конфликта.

В марте США поддерживали инициативу Польши. Но через сутки Вашингтон кардинально изменил позицию, а предложение Польши назвали несостоятельным.

Источники журнала также добавили, что китайские власти говорили, что если Польша не передаст истребители, то «пекинские генералы сделают все возможное, чтобы обезвредить путинскую ядерную угрозу в ближайшем будущем». Это и убедило Вашингтон переубедить Польшу.