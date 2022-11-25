Путина просят обеспечить семьи мобилизованных в Бурятии дровами

Глава российских буддистов Хамбо Лама Дамба Аюшеев на заседании с главой администрации президента Антоном Вайно попросил решить проблему с заготовкой дров для семей мобилизованных. По его словам, глава Бурятии Алексей Цыденов предоставить обещанную поддержку не может, пишет Ulan Media.

Бесплатные дрова семьям бурятских мобилизованных обещали еще в октябре. Однако для их получения нужно собрать много документов и доказать права на помощь. При этом морозы в Бурятии уже наступили.

«Люди в основном из сельской местности уходят на войну. Кто будет помогать им заготавливать дрова? Наш глава как бы относится к этому так… Поэтому просьба, чтобы был контроль, чтобы семьям военнослужащих, мобилизованных помогали. Чтобы не было писанины много, документов, когда они должны доказывать, что это их семья. Вопросов много»‎, — цитирует Аюшеева «Сибирь.Реалии»‎*.

В Бурятии на одну семью обещали выделить до 20 кубометров дров для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а для остальных — до 10 кубометров.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.