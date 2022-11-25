«Верстка»‎: в Воронежской области готовятся к возможной эвакуации жителей

Власти Острогожского района Воронежской области планируют эвакуировать жителей в 100-километровой зоне от российско-украинской границы. В нее попадает 15 сел и хуторов, в которых живет больше 270 тыс. человек, выяснила «Верстка»‎.

В распоряжении редакции есть письмо от районной администрации к руководителям. Чиновники пишут, что необходимо организовать работу с населением по возможному размещению у родственников и выяснить, кто может эвакуироваться на личном транспорте.

Информацию нужно предоставить к 12 декабря в единую диспетчерскую службу по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.