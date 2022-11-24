Восемь жителей Марий Эл оштрафовали за видео «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002»

Информационно-аналитический центр «Сова»** обратил внимание, что в Йошкар-Оле, Марий Эл, в 2022 году оштрафовали восемь человек за видео «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002». Видео публиковали разные площадки, но штрафы получили те, кто перепостил его со страниц сторонников Навального*.
Видео признал «экстремистским» суд в Новосибирске в 2013 году. Жителей осудили за массовое распространение «экстремистских материалов» (ст.20.29 КоАП). Ролик распространяли сторонники Навального*: в нем перечислили нереализованные предвыборные обещания «Единой России» из партийной программы 2002 года.
Жители опубликовали видео во «ВКонтакте» в некоторых случаях больше 11 лет назад, еще до признании его «экстремистским».
*Алексея Навального российские власти включили в списки «террористов и экстремистов».
**Информационно-аналитический центр «Сова» Минюст России считает «иностранным агентом».