Восемь жителей Марий Эл оштрафовали за видео «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002»

Информационно-аналитический центр «Сова»‎** обратил внимание, что в Йошкар-Оле, Марий Эл, в 2022 году оштрафовали восемь человек за видео «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002»‎. Видео публиковали разные площадки, но штрафы получили те, кто перепостил его со страниц сторонников Навального*.

Видео признал «экстремистским»‎ суд в Новосибирске в 2013 году. Жителей осудили за массовое распространение «экстремистских материалов»‎ (ст.20.29 КоАП). Ролик распространяли сторонники Навального*: в нем перечислили нереализованные предвыборные обещания «Единой России»‎ из партийной программы 2002 года.

Жители опубликовали видео во «ВКонтакте»‎ в некоторых случаях больше 11 лет назад, еще до признании его «экстремистским»‎.

*Алексея Навального российские власти включили в списки «террористов и экстремистов»‎.

**Информационно-аналитический центр «Сова»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.