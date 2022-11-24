«Совет матерей и жен»‎ опроверг информацию про возможный митинг на Красной площади

В Telegram-канале «Совета матерей и жен»‎ опровергли информацию о возможной протестной акции на Красной площади в воскресенье. Председательница организации Ольга Цуканова назвала эту информацию фейком.

«Приехать просто так организованной группой и встать на Красной площади нельзя. Вы и шага не пройдете — вам будет статья, арест и штраф... Совет никогда ничего противозаконного не делал», — заявила Цуканова.

Цуканова вчера говорила, что за ней установили слежку. Она считает, что на встрече Путина и женщин в День матери будут только согласованные участники.