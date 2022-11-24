Госдума приняла в третьем чтении закон о «пропаганде ЛГБТ»‎

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»‎. Если раньше запрет касается только несовершеннолетних, то теперь «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола»‎ нельзя будет и среди совершеннолетних россиян.

Закон вводит штрафы в КоАП — до 5 млн рублей. Пропаганда «педофилии»‎ будет караться штрафом в 10 млн рублей. Иностранцев, в случае нарушений, будут выдворять из России. Перед вторым чтением закона депутаты исключили из него уголовное наказание за «повторную пропаганду»‎ и не стали распространять действие закона на видеоигры, но утвердили его для СМИ, книг, кино, рекламы.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал Вячеслав Володин.



Между тем издатели утверждают, что около 50% книжной продукции теперь придется изъять с прилавков: даже в классических произведениях можно найти «пропаганду ЛГБТ»‎, пишет РБК. Законодатели обещали, что классики закон не коснется, но точных определений собственно пропаганды и ее критериев так и не дали.

Правозащитники говорят о том, что теперь просто нельзя упоминать ЛГБТ-персон: они полностью выпадают из информационного поля. Несколько организаций начали кампанию «Люди, а не пропаганда» против принятого закона.









Фото: НСН.