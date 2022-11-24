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#Новости

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова после заявления Чемезова

24.11.2022

Глава «Ростеха» посчитал его «псевдожурналистом»‎, публикующим непроверенные сведения

РБК сообщила, что МВД объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Караулова. В его доме 3 ноября прошел обыск.

Следственные действия у Караулова связывали с делом Кирилла Суханова и Ариана Романовского о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха»‎ Сергея Чемезова. Однако потом стало известно, что Чемезов подал против него иск о клевете. 

Заявление Чемезова объяснили в «Ростехе»‎ тем, что Караулов «вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой». По их мнению, он публиковал непроверенные материалы, которые нанесли репутационный ущерб главе корпорации.



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