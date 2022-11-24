МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова после заявления Чемезова

РБК сообщила, что МВД объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Караулова. В его доме 3 ноября прошел обыск.

Следственные действия у Караулова связывали с делом Кирилла Суханова и Ариана Романовского о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха»‎ Сергея Чемезова. Однако потом стало известно, что Чемезов подал против него иск о клевете.

Заявление Чемезова объяснили в «Ростехе»‎ тем, что Караулов «вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой». По их мнению, он публиковал непроверенные материалы, которые нанесли репутационный ущерб главе корпорации.