Небензя: Россия наносит удары по Украине из-за поставок западного вооружения

Вчера на внеочередном собрании Совбеза ООН большинство стран осудили российские массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя объяснил попадание в гражданские объекты работой украинской ПВО, а атаки — поставками Украине вооружений.

Вчера днем по всей территории Украины была воздушная тревога. Это третий массированный удар по стране только в ноябре. По словам украинских властей, энергетическая инфраструктура разрушена на 70%, отключения электроэнергии наблюдались вчера даже в Молдове.

Западные страны назвали это «позорной эскалацией»‎, «террором на фоне военных поражений»‎, пишет DW*. Они потребовали немедленно прекратить обстрелы, которые запрещены международным гуманитарным правом. Однако некоторые участники Совбеза выступили против «продолжения неэффективного тыканья друг в друга пальцем». Они считают, что поиск виноватых никак не приблизил наступление мира.

Василий Небензя сослался на то, что массированные атаки были ответом на поставки западного вооружения и «безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией»‎. Он добавил, что в жилые дома в Украине попали «американские ракеты ПВО»‎.

«Коммерсант»‎ уточнил, что по словам Небензи, Россия атакует только «объекты энергетической и иной инфраструктуры», которые используются для «военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечения логистики и связи украинских вооруженных формирований».

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.