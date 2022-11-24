Сделка по продаже Nissan завершена

ФГУП «НАМИ»‎ приобрело все российские активы японского автопроизводителя Nissan, сообщили РИА Новости. В агентстве не раскрыли стоимость сделки. Однако Reuters писал, что 100% активов передадут за 1 евро, убытки оценивали в 687 млн долларов.

ФГУП «НАМИ»‎ подведомственно Минпромторгу. Обслуживать автомобили и поставлять запчасти будет АвтоВАЗ, а в НАМИ считают, что смогут привлечь другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия.

Nissan в течение шести лет сможет выкупить свои активы обратно.