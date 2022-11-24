В Чебоксарах хотят переименовать улицу в честь Сталина

Депутат Госсовета Чувашии коммунист Александр Андреев предложил переименовать улицу в Чебоксарах в честь Сталина. По его словам, об этом его просили жители. Как уточнили в канале «Чувашия без цензуры»‎, соответствующую инициативу уже зарегистрировали в мэрии.

Андреев назвал Сталина «русским революционером, советским политическим, государственным и военным деятелем»‎.

«Ко мне как к депутату Государственного Совета Чувашской Республики поступают обращения от жителей с предложением назвать одну из улиц города Чебоксары в честь И.В. Сталина», — говорится в депутатском запросе Андреева.

Улицы Сталина есть в Ульяновской и Самарской областях, Башкортостане. Всего в России их несколько десятков.