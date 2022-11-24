Сербия и Косово смогли договориться об автомобильных номерах

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что Косово и Сербии смогли договориться об автомобильных номерах.

«Сегодня мы достигли соглашения между Косово и Сербии, что позволит избежать дальнейшей эскалации. Мы обсудим дальнейшие шаги в рамках нашего предложения по нормализации отношений между двумя сторонами»‎, — написал Боррель.

Предыдущие переговоры о сербских автомобильных номерах 21 ноября прошли неудачно. По словам президента Сербии Александра Вучича, страна принимала поправки в документ от Косово и готова была идти на уступки. Но премьер-министр Косово Альбин Курти говорил, что «мы не можем превращаться в руководителей государств, которые занимаются только автомобильными номерами и не говорят, как нормализовать свои отношения»‎.

В ближайшие дни Боррель планирует пригласить двух лидеров на встречу по урегулированию отношений двух стран.