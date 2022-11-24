Жены и матери мобилизованных из Кубани готовы провести акцию на Красной площади

Telegram-канал «Можем объяснить»‎ сообщил, что 80 матерей и жен мобилизованных из краснодарского отделения «Совета матерей и жен» отправляются в Москву. Они готовы провести акцию на Красной площади и хотят добиться встречи с Путиным.

Одна из женщин рассказала о том, что ее мужа призвали в конце сентября. С 9 октября он перестал выходить на связь, и ей ничего не известно о его судьбе. В военкомате говорят, что он пропал без вести, но документов о нем никаких не предоставляют.

От региональных властей они не ждут помощи и не верят. По словам другой активистки, делегации собираются и из других регионов России.

«Вопросов к Путину очень много. В Совете формируют их общий список. Все хотят получать правдивую информацию о нахождении их родных и добиться возвращения тех, кто по закону не подлежит мобилизации, но попал под нее. Многие продвигают вопрос по поводу выплат, но я бы не относила его к числу основных», — рассказала одна из участниц «Совета»‎.

Они сомневаются, что Путин примет их: женщины уверены, что встреча в День матери пройдет с «согласованными»‎ матерями и женами. По словам лидера организации Ольги Цукановой, вчера активистки заметили слежку — они считают, что Кремль хочет заменить их структуру на подконтрольную власти.