Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Он считает, что важна политическая оценка действий Азербайджана, а действия ОДКБ недостаточны.
Вчера в Ереване прошел саммит ОДКБ и совет глав МИД, Минобороны стран ОДКБ. На нем генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о том, что обстрелы в приграничных районах Армении происходят почти ежедневно. Он также говорил, что проект мер безопасности для Армении стороны согласовали.
Однако после саммита ОДКБ, на котором присутствовал и президент России Владимир Путин, Никол Пашинян отказался подписывать документы, пишет «Интерфакс».
«Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства», — цитирует Пашиняна агентство.
Он сказал, что необходимо провести дипломатическую работу с азербайджанской стороной, направленную на «незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года». Это должно быть сделано для обеспечения территориальной целостности страны, сдерживания Азербайджана.
Пашинин также опасается, что без политической оценки это может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для дальнейшей агрессии.