Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Он считает, что важна политическая оценка действий Азербайджана, а действия ОДКБ недостаточны.

Вчера в Ереване прошел саммит ОДКБ и совет глав МИД, Минобороны стран ОДКБ. На нем генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о том, что обстрелы в приграничных районах Армении происходят почти ежедневно. Он также говорил, что проект мер безопасности для Армении стороны согласовали.

Однако после саммита ОДКБ, на котором присутствовал и президент России Владимир Путин, Никол Пашинян отказался подписывать документы, пишет «Интерфакс»‎.

«Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства»‎, — цитирует Пашиняна агентство.

Он сказал, что необходимо провести дипломатическую работу с азербайджанской стороной, направленную на «незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года»‎. Это должно быть сделано для обеспечения территориальной целостности страны, сдерживания Азербайджана.

Пашинин также опасается, что без политической оценки это может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для дальнейшей агрессии.