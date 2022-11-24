Мобилизованный из Забайкалья погиб при странных обстоятельствах

«Чита.ру»‎ рассказала о смерти мобилизованного из Забайкальского края: он был определен к медицинской роте и должен был сопровождать в госпиталь Читы больных военных. Но его нашли истекающим кровью в хостеле, он умер в больнице.

Погибший — 54-летний Александр Ташлыков. Он получил повестку на второй день мобилизации и пришел в военкомат Шилкинского района. Он пропал во время сопровождения одного из военнослужащих в госпиталь.

Когда его нашли, он истекал кровью, в больнице он умер. Экспертиза показала, что он погиб от удара тупым предметом по голове.

Сын Ташлыкова выяснил, что его банковская карта и военный билет были в залоге в одном из хостелов Читы. Администратор рассказала, что Александр заселился в тяжелом состоянии. Перед смертью мужчина снял с карты 38,5 тыс. рублей наличными, которые не нашли среди его вещей. Более того, уже после гибели с карты продолжались покупки в алкомаркетах «Кураж 24», «Бристоль», «Колосок» на общую сумму около 8 тыс. рублей.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти мобилизованного. Также следствие обещало проверить доводы сына Ташлыкова.