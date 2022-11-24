Пригожин передал Z-блогерам «кувалду Вагнера»‎

Пресс-служба Евгения Пригожина вчера сообщила, что передала блогерам КИБЕР ФРОНТА Z «информационный кейс для передачи в Европарламент»‎. Сегодня в канале «Кепка Пригожина»‎ опубликовали видео передачи футляра от музыкального инструмента, в котором была кувалда.

«Сегодня от представителей компании «Конкорд»‎ нами был получен информационный кейс для отправки в Европарламент. В кейсе из-под скрипки, являющимся неотъемлемым аксессуаром «музыкантов»‎, оказалась брендированная кувалда с вероятнее всего бутафорскими следами крови»‎, — сообщили блогеры.

Блогерам «инструмент»‎ привез юрист Пригожина Игорь Елисеев из Санкт-Петербурга, сообщили Gulagu.Net. Елисеев представлял интересы создателя ЧВК в судах. Правозащитники считают, что это фактически угроза депутатам Европарламента в связи с их решением признать Россию «спонсором терроризма».