273-й день боев: главное

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что сегодня по Украине было выпущено 67 ракет. Взрывы были в Киевской области, Львове, Николаеве, Хмельницком, Харькове. Воздушная тревога была по всей территории Украины, кроме Луганской области и Крыма. В Киевской области четыре человека погибли, десятки мирных жителей ранены. Несколько городов обесточены, проблемы с электроснабжением появились и в Молдове. Три из четырех АЭС отключили от энергосистемы или перевели в аварийный режим работы.

«Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры — это терроризм, и Украина и дальше потребует от мира решительной реакции на эти преступления»‎, — написал Зеленский в Twitter.

В ночь на 23 ноября была атакована больница в городе Вольнянск, Запорожской области. В момент обстрела в родильном отделении находились только врач, роженица и ее ребенок. Новорожденный погиб. Мужчину и женщину удалось вытащить из-под завалов.

Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. «За» проголосовали 494 евродепутата, 58 — выступили «против», еще 44 воздержались. В парламенте отметили нападение на гражданских, зверства российских военных, разрушение инфраструктуры, незаконное присоединение украинских регионов и развязывание глобального продовольственного кризиса.

Минобороны России сообщило, что за последние сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.

СБУ сообщила, что после обысков в Киево-Печерской лавре и монастырях Ровенской области обнаружила пророссийскую литературу для обучения в семинарии, «пропагандирующую «русский мир»‎, миллионы наличных денег и подозрительных россиян. Также были несколько человек с документами СССР. Всего осмотрено более 350 церковных зданий и опрошено 850 человек. Больше 50 человек отправили на допрос на полиграфе.

Женщины из «Совета жен и матерей»‎ сообщили, что за ними установили слежку, пишет «Сирена»‎. Родственницы мобилизованных и военнослужащих самоорганизовались и пытались помочь вытащить с передовой своих родственников-мужчин. Они требовали встречи с Путиным и Шойгу, а сегодня должен был пройти круглый стол, на который они пригласили представителей Минобороны, Генштаба, Военной прокуратуры, Госдумы, СК и МВД.

Слежку обнаружила председательница совета Ольга Цуканова. Она предполагает, что это реакция властей. «Верстка»‎ вчера сообщала, что Кремль планирует создать альтернативное, подконтрольное власти движении жен и матерей. Для этого, вероятно, Путин назначил встречу с женщинами в День матери.

Участницы «Совета жен и матерей»‎ пытались узнать, отчего «война»‎ называется «спецоперацией»‎, почему скрываются военные потери, кто привлечет к ответственности, как гаранта Конституции, Путина, который подписал законы о «дискредитации армии»‎. Они также требовали расследования и наказания тех, кто виноват в «бессмысленных смертях» и в том, что российские солдаты не обучены и не готовы.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 35 на 35. Обмен подтвердили обе стороны. С украинской стороны из плена вернулся один гражданский, остальные — защитники «Азовстали»‎ и нацгвардейцы из Чернобыльской АЭС. Среди российской группы четверо бойцов из ДНР и двое — из ЛНР.

Разведка Британии пишет, что у России почти закончились иранские беспилотники. Их широко использовала российская армия против энергетической инфраструктуры Украины. Однако в последнее время российское командование, вероятно, хотело атаковать беспилотниками медицинские учреждения. Россия могла задумать кампанию с дронами, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Скорее всего Россия почти исчерпала свой текущий запас беспилотных аппаратов и будет искать пополнение запасов. Покупка иностранных дронов будет быстрее, чем наращивание производства ракет внутри страны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска готовят провокации под ложным флагом в Белгородской области. Это могут использовать для восстановления общественной поддержки боев в Украине. Тему подхватили проверенные блогеры. Они также начали активнее призывать к освобождению Харьковской области.

Аналитики добавили, что обвинения в подготовке украинского удара по Белгородской области абсурдны. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах.

Они также полагают, что российские военные значительно истощили свой арсенал высокоточных ракет, но вероятно в ближайшем будущем все еще смогут атаковать критически важную инфраструктуру Украины в больших масштабах.