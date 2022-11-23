Сайт Европарламента атаковали хакеры после решения о признании РФ страной-спонсором терроризма

Сайт Европарламента подвергся «самой изощренной хакерской атаке» в новейшей истории. Об этом Euronews на условиях анонимности сообщил представитель Европарламента.

«Мы подверглись нападению извне, которое стало самым изощрённым в недавней истории. Мы не можем указать на того, кто в этом виновен, но мы сегодня приняли резолюцию, в которой назвали Россию государственным спонсором терроризма», — сказал собеседник издания.

Представитель Европарламента Жауме Дюш Гийо заявил, что англоязычная версия сайта подверглась DDOS-атаке и сейчас недоступна для пользователей. Спикер Роберта Метсола добавила, что ответственность за кибератаку взяла на себя прокремлевская хакерская группировка.

Сайт Европарламента атаковали после того, как организация большинством голосов приняла резолюцию, в которой признала Россию страной-спонсором терроризма. «За» проголосовали 494 евродепутата, 58 — выступили «против», еще 44 воздержались.