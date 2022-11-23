Россия и Украина провели новый обмен пленными

Минобороны РФ и офис президента Украины сообщили о новом обмене пленными. Российская и украинская стороны освободили по 35 бойцов. Также Киеву удалось вернуть одного гражданского.

В Минобороны РФ сообщили, что освобожденных россиян доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву, где те пройдут лечение и реабилитацию. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилин, в числе освобожденных четверо бойцов из ДНР и двое — из ЛНР.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что среди освобожденных — защитники Мариуполя, находившиеся на «Азовстали», а также нацгвардейцы, которые были взяты в плен на Чернобыльской АЭС в первые дни российского вторжения. Кроме того, Киев смог вернуть одного гражданского — у него ампутирована нога.







